Biathlon: Lisa Vittozzi terza nella pursuit di Kontiolahti

Il CONI riferisce della vittoria di Lisa Vittozzi, 22 anni, nella pursuit di Kontiolahti (Finlandia) di biathlon femminile.

"La pursuit di Kontiolahti (Finlandia) regala a Lisa Vittozzi il primo podio individuale della carriera, strameritato nonostante la giovane età (22 anni) di quella che si presenta come l'atleta più solida per il futuro del biathlon femminile italiano. La gara di Vittozzi ha vissuto un solo momento di difficoltà, al secondo poligono, quando l'errore sembrava che l'avesse messa fuori dai giochi per le posizioni di vertice", riferisce in una nota il CONI.



"Così non è stato, sia per gli errori di molte delle altre protagoniste della gara, sia per la consistente tenuta dell'azzurra che non ha mai mollato, né sugli sci, né al tiro, dove non ha più sbagliato nulla, uscendo dall'ultimo poligono in terza posizione, alle spalle della leader di Coppa del Mondo, Laura Dahlmeier, e della francese Marie Dorin" prosegue il Comitato olimpico nazionale italiano.



Viene riportato infine: "Alle spalle, una serie di atlete affamate di risultati a paritre dalla bielorussa Darya Domracheva, che ha provato il recupero sull'azzurra sull'ultima salita, ma ha dovuto cedere alla resistenza ad oltranza di Vittozzi che ha cercato e voluto il posto sul podio. E' la terza azzurra, quest'anno, a raggiungere un podio individuale, dopo Wierer e Runggaldier, e porta a 10 i podi del biathlon azzurro in stagione. Gara difficile per le altre italiane, con Dorothea Wierer che commette cinque errori al tiro e termina in 37/a posizione, mentre è 43/a Federica Sanfilippo e 49/a si piazza Alexia Runggaldier. Domani il programma prevede le staffette: la singola e la mista."