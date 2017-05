Beach volley: sarà Armani a vestire gli Azzurri, dal World Tour di Rio

Il CONI informa che sarà Giorgio armani lo sponsor per i prossimi due anni del beach volley italiano.

"Dopo l'entusiasmante estate dei Giochi Olimpici di Rio che ha visto consegnare la prima, storica, medaglia al beach volley italiano, Giorgio Armani collaborerà con la Federazione Italiana Pallavolo per le prossime due stagioni agonistiche" viene segnalato in una nota del CONI.



Il Comitato olimpico nazionale italiano chiarisce: "L'accordo sottoscritto prevede che EA7 Emporio Armani sarà il nuovo sponsor tecnico degli azzurri del beach volley impegnati nel nuovo ciclo olimpico che condurrà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Allo stesso tempo EA7 vestirà gli atleti anche in occasione del Campionato Italiano. 'L'esordio' delle nuove divise è in programma nella tappa del World Tour di Rio de Janeiro dove gli azzurri indosseranno per la prima volta capi e accessori realizzati dal prestigioso marchio italiano."



Soddisfatto il presidente federale Pietro Bruno Cattaneo ha dichiarato: «Sapere che i nostri ragazzi indosseranno un marchio d'eccezione made in Italy come EA7 Emporio Armani mi riempie di orgoglio. L'essere stati scelti è per noi motivo di vanto, ma credo anche che se Armani firmerà le divise dei nostri atleti significa che abbiamo fatto qualcosa di buono a livello sportivo e di immagine. I nostri ragazzi sono ormai famosi nel circuito mondiale per la loro bravura, ma anche per il loro appeal. Credo che in una società moderna come quella in cui viviamo non sia un aspetto secondario. Mi auguro di condividere tante, entusiasmanti, soddisfazioni».