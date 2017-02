Premio Libero Grassi 2017: 3 bandi, per la prima volta anche per universitari

Al via le iscrizioni per il Premio Libero Grassi edizione 2017, che quest'anno apre anche agli studenti universitari.

"'La Costituzione Italiana. Diritti & Doveri'": questo il titolo scelto per l'edizione 2017 del Premio Libero Grassi, che la Confcommercio sostiene dal 2009", viene annunciato in una nota.



"Tre i bandi promulgati: - si precisa - per i primi due (l'uno per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, l'altro per la scuola secondaria di secondo grado) la scadenza delle iscrizioni è il 26 febbraio prossimo e la trasmissione degli elaborati l'11 marzo. Per la prima volta è stato lanciato un bando anche per gli studenti universitari, la cui scadenza sia per l'iscrizione che per la consegna degli elaborati è il 21 aprile".



"Per concorrere, gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno comporre una canzone sull'articolo 34 della Costituzione 'La scuola è aperta a tutti'. In palio materiale didattico per un valore di mille euro. Gli studenti della secondaria di secondo grado e gli universitari dovranno preparare invece la sceneggiatura di uno spot sull'articolo 53 'Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva'. I vincitori saranno premiati con un viaggio sui luoghi simbolo della lotta alla mafia che si svolgerà nel maggio prossimo in occasione della cerimonia di consegna del Premio".