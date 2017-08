Ladispoli: pagano al bar con banconote false, arrestati due marocchini

Sorpresi con in tasca banconote contraffatte.

"Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato due cittadini marocchini di 31 e 32 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione e spendita di banconote false. Nella tarda mattinata di ieri, un Carabiniere della Stazione di Ladispoli, in quel momento libero dal servizio, mentre si trovava all'interno di un bar del centro città, ha notato i due nei pressi della cassa che confabulavano tra loro in atteggiamento sospetto" rivela in un comunicato l'Arma.

"Poco dopo, hanno effettuato il pagamento di una consumazione con una banconota da 20 euro. I cittadini marocchini, appena ottenuto il resto, si sono diretti verso l'uscita con una strana premura, particolare che ha fortemente insospettito il militare che, dopo aver chiesto l'ausilio di una pattuglia della locale Stazione, li ha fermati facendo scattare il controllo. Il motivo di tanta fretta è stato riscontrato pochi istanti dopo: la banconota con cui i due avevano appena pagato la consumazione era palesemente contraffatta" proseguono i Carabinieri.



"Oltre al resto incassato dalla spendita della banconota 'taroccata' da 20 euro - osservano infine dalla Benemerita -, i due sono stati trovati in possesso di altre 2 banconote da 20 euro e 1 banconota da 50 euro, anche queste false, nonché la somma di circa 900 euro, ritenuto provento della loro illecita attività. Le banconote contraffatte sono state sequestrate mentre i due arrestati sono stati accompagnati in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo."