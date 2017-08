Banche: famiglie e imprese non pagano rate, sofferenze più 202 miliardi

Unimpresa avverte che sono tornate a crescere le sofferenze delle banche italiane, con un incremento superiore all'1% e arrivando a quota 202 miliardi di euro.

"Tornano a crescere le sofferenze delle banche italiane: le rate non pagate da famiglie e imprese sono salite di 2 miliardi di euro nell'ultimo anno arrivando a quota 202 miliardi con un incremento superiore all'1%. - informa in una nota Unimpresa - Sono cresciuti di quasi 2 miliardi i finanziamenti non ripagati dalle imprese, arrivati a sfiorare quota 144 miliardi, e di 244 milioni quelli delle famiglie che in totale ammontano a quasi 38 miliardi. Il rapporto tra sofferenze e prestiti è salito dal 14,18% al 14,39%".



Non si ferma quindi il credit crunch per le aziende italiane. "I prestiti delle banche alle imprese, nel corso dell'ultimo anno anno, sono calati di quasi 17 miliardi di euro (-2%) nonostante l'aumento di oltre 12 miliardi dei finanziamenti a medio termine. - si specifica - A pesare sul calo è la diminuzione di oltre 15 miliardi dei finanziamenti a breve e di 13 miliardi di quelli di lungo periodo. In aumento di 10 miliardi, invece, i prestiti alle famiglie, spinti dal credito al consumo (+8 miliardi) e dai mutui (+9 miliardi), comparti che hanno compensato la riduzione di 7 miliardi dei prestiti personali. In totale, lo stock di impieghi al settore privato è diminuito di 6 miliardi, passando da 1.410 miliardi a 1.404 miliardi. Mezzo miliardo al mese in meno ad aziende e cittadini".



"Lo stock di crediti marci sui bilanci delle banche è un ostacolo all'erogazione di nuovi finanziamenti all'economia reale. - commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci - Recentemente il ministro Pier Carlo Padoan è tornato a parlare di bad bank per agevolare lo smaltimento delle partite deteriorate. Siamo stati sempre favorevoli a questo tipo di intervento, che non aiuta solo gli istituti di credito, ma è opportuno accelerare".