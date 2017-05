Perù: bambini muoiono di polmonite per troppa povertà e precarietà

La Fides informa sull'elevata mortalità infantile in Perù.

"La principale causa di morte tra i minori di età per polmonite, è determinata dal livello di povertà nel quale vive la popolazione oltre alla cattiva alimentazione dei bambini. A lanciare l'allarme è il direttore del Reparto di Epidemiologia della direzione Regionale per la Salute di Puno che, in una nota pervenuta a Fides, ha dichiarato che finora sono morti di polmonite 9 bambini con meno di 5 anni" rivela in una nota l'agenzia di stampa cattolica, aggiornando la situazione del Perù.



"Dalle indagini sui decessi è emerso che i villaggi colpiti non hanno infrastrutture adeguate, hanno scarsa igiene, cattiva alimentazione e reddito basso. Inoltre, è stato appurato che le morti sono più frequenti nelle zone commerciali e agricole dell'altopiano" fanno sapere infine dalla Fides.