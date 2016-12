Crotone: sospesa maestra asilo accusata di usare metodi violenti con bimbi

Sospesa dal servizio una maestra di una scuola materna di Crotone, sotto indagine dopo che alcuni genitori hanno presentato denuncia osservando strani comportamenti nei figli.



I genitori avrebbero indicato nelle denunce che i bambini erano diventati progressivamente insofferenti verso la scuola, tanto che alcuni scoppiavano anche a piangere improvvisamente quando era il momento di portarli all'asilo oppure al solo pensiero che il giorno dopo sarebbero dovuti tornare in aula.



Dopo le indagini della Procura, il gip ha quindi emesso una ordinanza restrittiva e la sospensione dal lavoro per l'insegnante, accusata di usare metodi violenti con i piccoli alunni, tra cui strattoni e schiaffi.