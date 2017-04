Concessioni balneari: no proroga ma periodo transitorio, dice Costa

Confcommercio Sardegna fa il punto dopo l'incontro con ministro degli Affari regionali, Enrico Costa, suglle concessioni balneari.

«Concessioni balneari e periodo transitorio? In molti chiedono una proroga di trent'anni. Ma la Corte di Giustizia ha detto che è illegittima una proroga sino al 2020». Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Enrico Costa, nel corso di un incontro organizzato a Cagliari da Confcommercio Sardegna. «Il periodo transitorio - ha aggiunto - è un'altra questione, serve a mettere in piedi una nuova struttura organizzativa e amministrativa legata a una riforma organica».



Il ddl delega, dunque, «va nella direzione degli spazi consentiti dalla Corte di giustizia europea. Nelle linee guida non si mette una linea sopra la storia, la passione e le tradizioni di tante piccole imprese che hanno tenuto alto il turismo nel nostro Paese».



"Quello delle concessioni è un problema particolarmente sentito nell'isola, dove il settore conta circa 900 concessioni balneari tra hotel e altre aziende che danno lavoro a 1.500 operatori fissi e 4.500 stagionali, garantendo un fatturato medio annuo di 150 mila euro (dato relativo all'impresa balneare e non agli alberghi con servizio a mare)" informa l'associazione delle imprese.



«Il ddl del Governo è un punto di partenza del percorso di riforma. Infatti ora - ha sottolineato il presidente di Confcommercio Sardegna e del Sib Sardegna, Alberto Bertolotti - c'è un problema di tempi: Dio non voglia che la legislatura finisca prima di essere arrivati a compimento del processo di revisione del ddl e dell'intero percorso di riforma. E' qui allora che deve scattare, e in tutta Italia sta scattando, il piano B. Il mondo politico, ad ogni suo livello si mobiliti. E' qui che la palla passa alle responsabilità dei nostri amministratori e dei nostri legislatori regionali».