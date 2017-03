Vigevano: violenze sessuali e bullismo, arrestata baby gang di 15enni

Sgominata una baby gang di Vigevano (Pavia), composta da una decina di ragazzi di 15 anni (ed un 13enne) che dovranno rispondere di accuse gravissime che vanno dal concorso in violenza sessuale alla riduzione in schiavitù, dalla pornografia minorile su internet alla violenza privata.

E' stata definita la "baby gang delle stazioni ferroviarie" quel gruppo di 15enni che violentavano e picchiavano coetanei agendo come un branco, tanto da caricare le loro "imprese" sui social network forse credendo di essere impuniti.



L'inquientante baby gang di Vigevano (Pavia) colpiva infatti solo i soggetti considerati più deboli ed indifesi, scelti tra i compagni di classe ed i vicini di casa.



Ciò non ha impedito comunque che scattassero le prime denunce, che hanno portato i Carabinieri ad arrestare 4 ragazzi facenti parte del gruppo, mentre altri 6 sono stati denunciati. I componenti della baby gand dovranno rispondere, a vario titolo, di accuse gravissime che vanno dal concorso in violenza sessuale alla riduzione in schiavitù, dalla pornografia minorile su internet alla violenza privata aggravata mediante lo stato di incapacità procurato alla vittima.



Secondo le indagini, un ragazzino in particolare è stato il bersaglio preferito di questi piccoli delinquenti, poiché in una occasione è stato costretto a bere alcolici fino al punto di essere completamente ubriaco. In seguito, la baby gang si sarebbe divertita a portare in giro la giovane vittima per le strade della cittadina in cui risiedono, strattonandolo con una catena messa al collo come fosse un cane al guinzaglio.



In un altro episodio, riferiscono sempre gli inquirenti, alcuni componenti della banda avevano afferrato questo stesso soggetto con la forza, e dopo averlo denudato lo hanno tenuto appeso per le gambe a testa in giù sopra un ponte, constingendolo a subire atti sessuali, anche con una pigna.



Il tutto, di norma, veniva poi ripreso con gli smartphone (compresi gli altri innumerevoli atti di bullismo e violenze), e le foto ed i video venivano diffusi tra gli amici via WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram ed iMessage. Spesso queste immagini finivano anche nei cellulari di chi non faceva parte della baby gang ma a quanto pare la regola dell'omertà valeva per tutti.



Oltre a prendere di mira i coetanei, la baby gang passava il tempo rompendo vetri, lanciando sassi (anche contro un treno regionale), ed imbrattando carrozze, anche con l'utilizzo degli estintori.



A far maggiormente impressione il fatto che questi ragazzini sono considerati "di buona famiglia", vale a dire figli di professionisti, commercianti, impiegati ed operai del luogo. La banda era composta da quasi tutti 15enni, tranne un 13enne "non imputabile" per via dell'età ma vista la sua pericolosità sociale, la posizione del minore è comunque al vaglio per una eventuale richiesta di una misura di prevenzione.