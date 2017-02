Roma: baby gang specializzata in furti di microcar

Fermati due 16enni ed un 18ene mentre forzavano una microcar a Roma.

"Alla loro giovanissima età erano già specializzati nello scassinare e forzare le portiere delle microcar per razziare quanto custodito all'interno. Tre adolescenti romani, due 16enni, studenti già con precedenti, e un 18enne, sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che li hanno sorpresi a forzare alcune microcar in via Antonio Chinotto, quartiere della Vittoria" si riporta in un comunicato dall'Arma.



"Transitando nella via, i Carabinieri hanno notato due microcar con la portiera forzata e, poco dopo, hanno individuato la baby gang intenta ad armeggiare su un terzo veicolo. Prontamente bloccati, i ladruncoli sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e della refurtiva appena asportata, un iPad, un navigatore satellitare e vari oggetti personali, tutta recuperata e restituita ai proprietari. I Carabinieri hanno arrestato il 18enne, che è stato portato in caserma e trattenuto, e denunciato i due minorenni, che sono stati riaffidati ai genitori. Dovranno difendersi dall'accusa di furto aggravato in concorso" precisa infine la Benemerita.