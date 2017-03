Baby gang a Vigevano: avevano "mandanti" su gruppi chiusi Facebook?

Il Codacons commenta la vicenda della baby gang a Vigevano ed invita ad indagare anche nei meandri di Facebook.

"Dietro i gravissimi atti di violenza compiuti dalla baby gang di Vigevano potrebbero esserci gruppi organizzati su Facebook che incitano all'odio, allo stupro di gruppo e alla brutalità verso soggetti deboli, donne e disabili". avverte in un comunicato il Codacons, che chiede di estendere ora le indagini al noto social network.



"Abbiamo già denunciato alle Procure della Repubblica gruppi sorti su Facebook e nomi e cognomi dei loro creatori e responsabili (a titolo di esempio: 'Welcome To Favelas', 'Pastorizia Never Dies', 'Sesso Droga E Pastorizia', 'La Fabbrica Del Degrado', 'Punta Della Lancia'), nei quali membri e amministratori in totale libertà inneggiano a stupri di gruppo e violenze di ogni tipo. Gruppi estremamente pericolosi, perché possono avere effetti negativi sui più giovani spingendoli a compiere gesti brutali come quelli avvenuti a Vigevano" viene spiegato in una nota dell'associazione dei consumatori.



Si precisa in conclusione: "Per questo chiediamo oggi alla magistratura di verificare se i ragazzi che costituivano la baby gang del pavese avessero rapporti con gruppi Facebook analoghi a quelli denunciati dal Codacons, e se vi siano eventuali responsabilità di soggetti terzi in qualità di possibili 'mandanti' o istigatori delle violenze e degli stupri perpetrati dal branco. La Corte di Cassazione si è infatti espressa di recente affermando che anche ciò che viene pubblicato su Facebook può costituire reato ai fini del codice penale."