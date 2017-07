Notizie autostrade, Tangenziale di Bologna: chiuso lo svincolo n. 8 Via Michelino per lavori di manutenzione

Chiuso lo svincolo n. 8 Via Michelino per lavori di manutenzione. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che sulla Tangenziale di Bologna, per due notti consecutive, con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di giovedì 27 alle ore 06:00 di sabato 29 luglio, sarà chiuso lo svincolo n. 8 Via Michelino, in entrata verso Casalecchio ed in uscita per chi proviene da San Lazzaro, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli autostradali: n. 8 bis Viale Europa, n. 7 bis S.S. n. 64 Porrettana per Ferrara e n. 7 bis Via Stalingrado. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. Una curiosità storica, la società Autostrade ha origine nel 1950 quando l'IRI costituisce la "Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa" con l'obiettivo di partecipare, insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione dell'Italia post bellica.