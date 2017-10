Notizie autostrade, Raccordo A13 Bologna Padova/Tangenziale di Bologna: chiusura immissione sulla Tangenziale di Bologna

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano scrive in un comunicato che sul Raccordo A13 Bologna - Padova / Tangenziale di Bologna, per lavori urgenti di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle ore 22:00 di questa sera venerdì 13 alle ore 06:00 di sabato 14 ottobre, sarà chiuso lo svincolo che dalla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione di San Lazzaro. In alternativa, si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione di Casalecchio ed utilizzare lo svincolo n. 6 "Castelmaggiore" per rientrare in direzione di San Lazzaro. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.