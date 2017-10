Notizie autostrade, R49 Complanare di Piacenza sud: regolarmente aperta l'immissione sulla A21 Torino Piacenza Brescia

Regolarmente aperta l'immissione sulla A21 Torino - Piacenza - Brescia. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che sulla Complanare di Piacenza sud - R49, è stato riaperto, in anticipo rispetto al programma, il ramo di immissione per chi proviene da Bologna e da Piacenza e viaggia in direzione della A21 Torino - Piacenza - Brescia, verso Brescia. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.