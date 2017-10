Notizie autostrade, Diramazione Roma Sud: riaperto il tratto tra l'allacciamento con il GRA e Monteporzio Catone in direzione della a1

Riaperto il tratto tra l'allacciamento con il GRA e Monteporzio Catone in direzione della a1. Notizie dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale avverte che sulla Diramazione Roma Sud è stato riaperto, alle ore 01.30 di questa notte, il tratto tra l'allacciamento con il GRA e Monteporzio Catone, chiuso dalle ore 20:00 di ieri a causa di un incidente con il coinvolgimento di due mezzi pesanti. La chiusura si è resa necessaria per consentire il completamento in sicurezza delle complesse operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e del carico disperso e di ripristino dei danni causati all'infrastruttura. Le code sul luogo dell'evento sono terminate alle ore 23:00 circa. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.