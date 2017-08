Notizie autostrade, D36 Diramazione Stroppiana santhia': chiusa l'Area di Parcheggio Pranovi

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiusa l'Area di Parcheggio Pranovi per lavori di manutenzione - dalle ore 08:00 dell'8 alle ore 17:00 dell'11 agosto in modalità permanente.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale rende noto che sulla D36 - Diramazione Stroppiana - Santhià, dalle ore 08:00 di martedì 8 agosto alle ore 17:00 di venerdì 11 agosto, sarà chiusa, in modalità permanente (continuativamente) l'Area di Parcheggio Pranovi, in direzione della A4 Torino - Trieste, per lavori di manutenzione. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.