Notizie autostrade, A9 Lainate Como Chiasso: chiusa l'uscita di Como Centro per lavori di manutenzione

Chiusa l'uscita di Como Centro per lavori di manutenzione. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica che sulla A9 Lainate - Como - Chiasso, dalle ore 22:00 di questa sera lunedì 31 luglio alle ore 05:00 di martedì 1 agosto, sarà chiusa l'uscita di Como Centro, per chi proviene da Chiasso, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita di Fino Mornasco. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.