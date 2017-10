Notizie autostrade, A7 Serravalle Genova: chiuso il tratto Genova Bolzaneto Ronco Scrivia

Chiuso il tratto Genova Bolzaneto - Ronco Scrivia per lavori di pavimentazione nella notte tra il 19 e il 20 ottobre. Un nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia in una nota scrive che sulla A7 Serravalle - Genova, dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle ore 06:00 di venerdì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia, in direzione di Serravalle / Milano, per lavori di pavimentazione. Pertanto, l'uscita sarà obbligatoria alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Serravalle / Milano. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente a Genova Bolzaneto, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla stazione autostradale di Ronco Scrivia, verso Serravalle. Ricordiamo che, per la concomitanza del divieto di transito, per i veicoli con larghezza massima eccedente i 2m nel tratto Ronco Scrivia - Isola del Cantone, questa categoria di veicoli potrà rientrare in autostrada alla stazione di Isola del Cantone o di Vignole Borbera. Per le medie e lunghe percorrenze, si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce e quindi la D26 Diramazione Predosa - Bettole, da dove si potrà riprendere la A7 in direzione di Milano. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.