Notizie autostrade, A52 Tangenziale nord di Milano: chiusa l'uscita dello svincolo di Bollate/Novate

Notizie dalla società Autostrade. Chiusa l'uscita dello svincolo di Bollate/Novate per la realizzazione del nuovo tracciato A52 in modalità permanente dal 6 al 20 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia avverte che sulla A52 Tangenziale nord di Milano, da oggi, lunedì 6 novembre, fino alle ore 05:00 di lunedì 20, in modo continuativo, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Bollate / Novate, per chi proviene da Monza, per lavori di connessi alla realizzazione del nuovo tracciato della Tangenziale nord di Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita dello svincolo di Baranzate o di Novate Milanese sulla SP46. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. Una curiosità storica, la società Autostrade ha origine nel 1950 quando l'IRI costituisce la "Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa" con l'obiettivo di partecipare, insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione dell'Italia post bellica.