Notizie autostrade, A4 Milano Brescia: chiusura Milano Viale Certosa tratto Cormano Monza e tratto Sesto San Giovanni Cormano

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. Chiusura Milano Viale Certosa tratto Cormano - Monza e tratto Sesto San Giovanni - Cormano per lavori realizzazione quarta corsia dinamica.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica in una nota che sulla A4 Milano - Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, si provvederà ad alcune chiusure autostradali. nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: *Milano Viale Certosa - chiusura dell'entrata verso Brescia / Venezia: - dalle ore 22:00 di mercoledì 9 alle ore 05:00 di giovedì 10 agosto; - dalle ore 22:00 di sabato 12 alle ore 06:00 di domenica 13 agosto. In alternativa, si consiglia di seguire la segnaletica per A8 / Laghi in direzione di Varese, uscire allo svincolo Fiera e rientrare dal medesimo svincolo in direzione di Milano, per poi proseguire seguendo le indicazioni per Brescia / Venezia; *Tratto Cormano - Monza: chiusura in direzione di Brescia / Venezia: - dalle ore 22:00 di sabato 12 alle ore 06:00 di domenica 13 agosto. Nello stesso orario sarà chiusa l'Area di Servizio Lambro sud, situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Cormano, si dovrà proseguire sulla S.P. n. 35 in direzione Meda ed immettersi successivamente sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo la segnaletica per Brescia / Venezia, con rientro sulla A4 a Monza; *Tratto Sesto San Giovanni - Cormano: chiusura in direzione di Torino: - dalle ore 22:00 di sabato 12 alle ore 06:00 di domenica 13 agosto. Sarà, inoltre, chiusa l'Area di Servizio Lambro nord, situata all'interno del tratto chiuso, dalle ore 20:00 di sabato 12 alle ore 06:00 di domenica 13 agosto. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente a Sesto San Giovanni si dovrà percorrere la S.S. n. 36 fino a raggiungere il ramo di ingresso dello svincolo di Cinisello Balsamo sud, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano e successivamente la S.P. n. 35 in direzione di Milano, con rientro sulla A4 allo svincolo di Cormano, in direzione di Torino. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Interessante sapere che Autostrade per l'Italia "è il maggior investitore privato del Paese con fino a 27 miliardi di euro di investimento per il potenziamento e il miglioramento di 1066 km di rete, ed è impegnata nella valorizzazione e sviluppo della conoscenza proponendosi come player di riferimento per know - how professionale in materia di gestione, infrastrutture, materiali e tecnologie, per le quali è leader mondiale grazie a strumenti come 'Tutor' e 'Telepass', che ha oggi 8 milioni di apparati in circolazione".