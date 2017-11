Notizie autostrade, A4 Milano Brescia: chiuso l'allacciamento con la A8 Milano Varese

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Chiuso l'allacciamento con la A8 Milano - Varese per lavori di manutenzione nella notte tra il 13 e il 14 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano diffonde in una nota che sulla A4 Milano - Brescia, dalle ore 22:00 di lunedì 13 alle ore 05:00 di martedì 14 novembre, sarà chiuso l'allacciamento con la A8 Milano - Varese, per chi proviene da Brescia ed è diretto a Varese, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e rientrare dal medesimo svincolo, seguendo la segnaletica per A8 / Laghi, in direzione di Varese. Continui aggiornamenti sulla situazione della viabilità con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple e su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky). Una curiosità storica. Nel 1999 la Società Autostrade viene privatizzata e al Gruppo IRI, azionista di riferimento dalla nascita della Società, subentra con il 30 % un nucleo stabile di azionisti privati, riuniti nella Società Schemaventotto Spa; il restante 70 % verrà quotato in Borsa.