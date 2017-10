Notizie autostrade, A4 Milano Brescia: chiusa l'uscita di Bergamo

Chiusa l'uscita di Bergamo per lavori di manutenzione nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano comunica in una nota che sulla A4 Milano - Brescia, dalle ore 20:00 di mercoledì 25 alle ore 06:00 di giovedì 26 ottobre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Bergamo, per chi proviene da Brescia, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Seriate, al km 179+100. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.