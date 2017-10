Notizie autostrade, A26 Genova Voltri Gravellona Toce: chiusa la stazione di Arona

Chiusa la stazione di arona per lavori di pavimentazione nelle due notti consecutive a partire dalla sera del 23 ottobre. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale avverte che sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, per due notti consecutive con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 23 alle ore 06:00 di mercoledì 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Arona, in entrata verso Gravellona Toce ed in uscita per chi proviene da Genova e dalla Diramazione Gallarate - Gattico D26, per lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita delle seguenti stazioni autostradali: - per chi proviene da Genova, uscire a Borgomanero o Meina, sulla A26; - per chi proviene dalla Diramazione Gallarate - Gattico D08, uscire a Castelletto Ticino. Continui aggiornamenti sulla situazione della viabilità con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple e su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky). Una curiosità storica. Nel 1999 la Società Autostrade viene privatizzata e al Gruppo IRI, azionista di riferimento dalla nascita della Società, subentra con il 30 % un nucleo stabile di azionisti privati, riuniti nella Società Schemaventotto Spa; il restante 70 % verrà quotato in Borsa.