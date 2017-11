Notizie autostrade, A24 Roma Teramo: giovedì 16 regolarmente aperta l'immissione sulla A1 Milano Napoli

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. giovedì 16 regolarmente aperta l'immissione sulla A1 Milano - Napoli.

La società Autostrade in una nota scrive che sulla A24 Roma - Teramo è stata annullata la chiusura dell'immissione sulla A1 Milano - Napoli, in direzione di Napoli, prevista dalle ore 21:00 di domani giovedì 16 alle ore 05:00 di venerdì 17 novembre. Annullata, inoltre, l'entrata dello svincolo di Tivoli, verso Roma, prevista nello stesso orario. Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.