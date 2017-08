Notizie autostrade, A16 Napoli Canosa: tratto riaperto tra Candela e Cerignola ovest, in direzione di Napoli

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che intorno alle 18.20 è stato riaperto sulla A16 Napoli - Canosa il tratto tra Candela e Cerignola ovest, in direzione di Napoli, chiuso in precedenza a causa della presenza di fumo in carreggiata per un incendio di sterpaglie in area adiacente alle competenze autostradali all'altezza del km 131,9. Sul luogo dell'evento, dove il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso, si registrano attualmente 2 km di coda (ore 18.25). Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.