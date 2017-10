Notizie autostrade, A16 Napoli Canosa: chiuso il tratto tra Tufino e Baiano

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Chiuso il tratto tra Tufino e Baiano per lavori di manutenzione nella notte tra il 28 e il 29 ottobre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica in una nota che sulla A16 Napoli - Canosa, dalle ore 22:00 di sabato 28 alle ore 06:00 di domenica 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Tufino e Baiano, sia verso Napoli sia in direzione di Canosa, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: - verso Canosa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Tufino, si dovrà proseguire sulla SS7 bis Nazionale delle Puglie, verso Avellino, fino alla stazione autostradale di Baiano, da dove si potrà riprendere la A16 in direzione di Canosa; - verso Napoli, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Baiano, si dovrà proseguire sulla SS7 bis Nazionale delle Puglie, verso Tufino / Avella, fino alla stazione autostradale di Tufino, da dove si potrà riprendere la A16 in direzione di Napoli. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.