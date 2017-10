Notizie autostrade, A16 Napoli Canosa: chiusa l'area di servizio Calaggio

Chiusa l'area di servizio Calaggio per lavori di pavimentazione a partire dalla sera del 9 ottobre. Notizie da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica che sulla A16 Napoli - Canosa, per lavori di pavimentazione, l'area di servizio 'Calaggio' sarà chiusa, nei seguenti giorni: - per tre notti consecutive, con orario 22:00 - 05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 9 alle ore 05:00 di giovedì 12 ottobre, sarà chiusa l'area di servizio 'Calaggio nord', situata nel tratto compreso tra Lacedonia e Vallata, verso Napoli; - per tre notti consecutive, con orario 22:00 - 05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 11 alle ore 05:00 di sabato 14 ottobre, sarà chiusa l'area di servizio 'Calaggio sud', situata nel tratto compreso tra Vallata e Lacedonia, verso Canosa / Bari. Continue news ed aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare nei collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); nella App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre). Disponibile anche il sito autostrade.it, collegamenti su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attivi anche i pannelli a "messaggio variabile" e il network TV Infomoving nelle aree di servizio. Ulteriori info al call center Autostrade (840.04.21.21).