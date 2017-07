Notizie autostrade, A14 Bologna Taranto: aggiornamento chiusura tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale in direzione Pescara

Aggiornamento chiusura tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale in direzione Pescara. Una notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale comunica che sull'autostrada A14 Bologna - Taranto, è stato riaperto il tratto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione di Bari mentre resta chiuso in direzione di Pescara. Resta inoltre chiusa la stazione di Termoli sia in entrata sia in uscita. Alle ore 18:30 si registrano 5 Km di coda tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzioni di Bari all'altezza dell' ex uscita obbligatoria di Vasto Sud, ora rimossa. Inoltre si registra 1 Km di coda tra Poggio Imperiale e Termoli all'altezza del km 479. Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi tramite: Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24; i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Aggiornameni continui anche su autostrade.it, Isoradio 103.3 FM, RTL 102.5, sui pannelli a messaggio variabile; sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.