Notizie autostrade, A13 Bologna Padova: chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Chiusa la stazione di Villamarzana - Rovigo sud per lavori di pavimentazione nella notte tra il 17 e il 18 novembre.

Autostrade per l'Italia in un comunicato avverte che sulla A13 Bologna - Padova, dalle ore 22:00 di venerdì 17 alle ore 06:00 di sabato 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Villamarzana - Rovigo sud, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Padova, per lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rovigo o di Occhiobello. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.