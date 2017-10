Notizie autostrade, A12 Genova Sestri Levante: stanotte martedì 17 regolarmente aperta la stazione di Genova est

Stanotte martedì 17 regolarmente aperta la stazione di Genova est. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia in una nota rende noto che sulla A12 Genova - Sestri Levante questa notte, martedì 17 ottobre, sarà regolarmente aperta la stazione autostradale di Genova est in quanto i lavori di pavimentazione, in prossimità della stazione autostradale, sono terminati in anticipo. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.