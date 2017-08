Notizie autostrade, A12 Genova Sestri Levante: chiusa l'uscita di Sestri Levante e l'Area di Servizio Riviera nord

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che sulla A12 Genova - Sestri Levante, dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di domenica 6 agosto, sarà chiusa l'uscita di Sestri Levante, per chi proviene sia da Genova sia da Livorno / Sestri Levante, per il transito di due trasporti eccezionali. Sarà, contestualmente, inibito l'accesso all'Area di Servizio Riviera nord, situata tra l'allacciamento con la A12 Sestri Levante - Livorno Società Autostrada Ligure Toscana) e Sestri Levante, verso Genova. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Lavagna. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con il sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 è attivo.