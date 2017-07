Notizie autostrade, A10 Genova Ventimiglia: tratto riaperto tra Arenzano e l'allacciamento con l'A26 in direzione Genova

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Tratto riaperto tra Arenzano e l'allacciamento con l'A26 in direzione Genova.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale comunica che poco dopo le 18.00 è stato riaperto sulla A10 Genova - Ventimiglia, il tratto compreso tra Arenzano e l'allacciamento con la A26, in direzione di Genova, che era stato chiuso per consentire l'intervento di verifica e ripristino da parte dei Vigili del Fuoco su una perdita di gas da una tubazione in media pressione adiacente alle competenze autostradali all'altezza del km 19. Sul luogo dell'evento attualmente si circola su 3 corsie e si registrano 7 Km di coda in diminuzione tra Celle Ligure e Arenzano all'altezza dell' ex uscita obbligatoria ad Arenzano ora rimossa. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.