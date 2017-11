Notizie autostrade, A1 mi na Diramazione Roma sud: chiusuo il tratto tra Monteporzio Catone ed il g. r. a

Notizie dalla società Autostrade. Chiusuo il tratto tra Monteporzio Catone ed il g. r. a. per lavori nella notte tra l'11 e il 12 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che sulla A1 Milano - Napoli - Diramazione Roma sud, dalle ore 22:00 di sabato 11 alle ore 06:00 di domenica 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monteporzio Catone ed il Grande Raccordo Anulare di Roma (G.R.A.) sia verso il G.R.A. sia in direzione dell'Autostrada del Sole, per il varo di un nuovo cavalcavia carrabile e pedonale, al km 13+224 della A1 - Diramazione Roma sud. Di conseguenza, dalle ore 21:00 di sabato 11 alle ore 06:00 di domenica 12 novembre saranno chiuse le aree di servizio 'Frascati ovest' e 'Tuscolana ovest', situate all'interno del tratto chiuso in direzione della A1 Milano - Napoli. Al fine di consentire il posizionamento dei mezzi d'opera, a partire dalle ore 19:00 e fino alle ore 22:00 di sabato 11 novembre, in corrispondenza dell'area interessata, il traffico procederà su una sola corsia per ogni senso di marcia. Pertanto, in previsione dell'incremento dei flussi di traffico, saranno possibili tempi di percorrenza superiori alla norma nella serata di sabato 11 e nelle prime ore del mattino di domenica 12 novembre. Le eventuali turbative alla circolazione saranno tempestivamente segnalate attraverso i pannelli a messaggio variabile in avvicinamento al tratto autostradale e tramite tutti i canali informativi disponibili. Si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla A1 Milano - Napoli ed è diretto a Roma: - provenienza Napoli: uscire sulla A24 Roma - Teramo e seguire le indicazioni Roma - G.R.A.; - provenienza Firenze: percorrere la A1 - Diramazione Roma nord e seguire le indicazioni per Roma - G.R.A.; - tutte le provenienze con uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Monteporzio: dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Monteporzio Catone, girare a sinistra per Via di Fontana Candida e percorrere la SS6 Casilina in direzione di Roma per chi proviene dal G.R.A. ed è diretto verso la A1 Milano - Napoli: percorrere il G.R.A., utilizzare l'uscita n.14 A24 Roma - Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano - Napoli. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.