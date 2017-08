Notizie autostrade, A1 Milano Napoli: tratto chiuso tra Parma e Terre di Canossa in entrambe le direzioni per mezzo pesante in fiamme

Tratto chiuso tra Parma e Terre di Canossa in entrambe le direzioni per mezzo pesante in fiamme tre km di coda, Autostrade per l'Italia distribuisce acqua Agli automobilisti fermi. Una notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia avverte che sull'A1 Milano - Napoli, alle ore 15:25, è stato chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante che all'altezza del km 113 mentre procedeva in direzione di Milano dopo aver urtato la barriera spartitraffico è andato in fiamme interessando anche la carreggiata opposta. Sul luogo dell'evento oltre al personale della Direzione 2° Tronco di Milano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e i Vigili del Fuoco. A momento il traffico risulta bloccato con circa 3 km di coda in entrambe le direzioni. Per i clienti fermi in coda è stata attivata la distribuzione di acqua da parte del personale di Autostrade per l'Italia. Agli utenti che da Milano sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Parma e tramite la SS9 via Emilia rientrare a Terre di Canossa. Percorso in verso per chi proviene da Bologna. Per le lunghe percorrenze, agli utenti che da Milano sono diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare la A4 in direzione di Brescia e tramite la A22 raggiungere la A1. Agli utenti che da Milano sono diretti verso Firenze si consiglia di utilizzare la A15 Parma - La Spezia e tramite la A12 e poi la A11 raggiungere la A1. Viceversa per chi da Firenze è diretto verso Milano. Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi tramite: Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24; i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Aggiornameni continui anche su autostrade.it, Isoradio 103.3 FM, RTL 102.5, sui pannelli a messaggio variabile; sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.