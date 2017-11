Notizie autostrade, A1 Milano Napoli: tratto chiuso tra Ceprano e Frosinone in direzione nord Per incidente

La società Autostrade in una nota avverte che alle ore 11:20 circa sull'autostrada A1 Milano - Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Frosinone in direzione nord a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 632,500 nel quale è rimasta coinvolta una cisterna che si è ribaltata occupando l'intera carreggiata, oltre a disperdere il carico costituito da gasolio. Sul luogo dell'evento attualmente si registrano due chilometri di coda all'interno del tratto chiuso e sei chilometri di coda sull'uscita obbligatoria di Ceprano. Per gli utenti che provengono da Napoli, e sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Cassino per prendere la SSV Cassino Sora e rientrare in A1 al casello di Frosinone dopo aver percorso la SR 214 Sora - Frosinone. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.