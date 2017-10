Notizie autostrade, A1 Milano Napoli: riaperto il tratto tra l'allacciamento A1/A21 e Fiorenzuola in direzione di Bologna

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Riaperto il tratto tra l'allacciamento A1/A21 e Fiorenzuola in direzione di Bologna.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia comunica in una nota che poco prima delle 13:00 è stato riaperto, sull'autostrada A1 Milano - Napoli, il tratto compreso tra l'allacciamento A1 / A21 e Fiorenzuola in direzione di Bologna, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 69. Sul luogo dell'evento al momento il traffico diretto a Bologna scorre su due corsie e si registrano quattro chilometri di coda nel tratto tra Casalpusterlengo e Piacenza Nord. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono diramati da Autostrade per l'Italia anche con il numero verde Autostrade che risponde al 840.04.21.21. Ma Autostrade per l'Italia ha ovviamente altri numeri da vantare:3.020 km di rete autostradale in Italia, 27 miliardi di investimenti in corso, 10.000 persone a lavoro, 8 milioni di clienti Telepass, leader nella progettazione e nell'ampliamento di infrastrutture autostradali, primo operatore mondiale nell'esazione dinamica, leader mondiale nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie per il pedaggiamento, la sicurezza e il controllo della viabilità.