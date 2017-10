Notizie autostrade, A1 Milano Napoli: incidente tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione di Roma

Notizie da Autostrade per l'Italia. Incidente tra Firenze sud e incisa Reggello, in direzione di Roma.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia scrive in un comunicato che alle ore 16:00 circa, sull'autostrada A1 Milano - Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, all'altezza del km 309. Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di quattro mezzi pesanti di cui due bisarche, una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Sono in atto le operazioni di soccorso e al momento, in direzione di Roma, il traffico scorre su una corsia e si registrano dieci chilometri di coda. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena - Bettolle SS326 e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana. Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.