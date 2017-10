Notizie autostrade, A1 Milano Napoli: chiuso per incidente il tratto tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano

Chiuso per incidente il tratto tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Notizie dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia comunica in una nota che intorno alle 12.15 è stato chiuso sulla A1 Milano - Napoli il tratto compreso tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 85.900. Il sinistro ha visto il ribaltamento di un autotreno con perdita di carico costituito da pannelli di legno. Sul luogo dell'incidente, dove attualmente il traffico è bloccato e si registrano quattro chilometri di coda (ore 13.30), sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione 2° Tronco di Milano. Non si registrano feriti. Per gli utenti proveniente da Bologna e diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Parma percorrere la SS9 Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Continui aggiornamenti sulla situazione della viabilità con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple e su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky). Una curiosità storica. Nel 1999 la Società Autostrade viene privatizzata e al Gruppo IRI, azionista di riferimento dalla nascita della Società, subentra con il 30 % un nucleo stabile di azionisti privati, riuniti nella Società Schemaventotto Spa; il restante 70 % verrà quotato in Borsa.