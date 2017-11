Notizie autostrade, A1 Milano Napoli: chiuse le stazioni di Parma e di Fidenza

Chiuse le stazioni di Parma e di Fidenza per lavori di manutenzione dal 6 novembre. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano scrive in un comunicato che sulla A1 Milano - Napoli, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna: - per due notti consecutive, con orario 21:00 - 06:00, dalle ore 21:00 di questa sera, lunedì 6 alle ore 06:00 di mercoledì 8 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Fidenza (in entrata verso Milano) o di Terre di Canossa Campegine (in uscita per ci proviene da Bologna); chiusa l'entrata della stazione di Parma, verso Milano: - per due notti consecutive, con orario 21:00 - 06:00, dalle ore 21:00 di mercoledì 8 alle ore 06:00 di venerdì 10 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Fidenza; chiusa l'entrata della stazione di Fidenza, verso Milano: - per una notte, dalle ore 21:00 di venerdì 10 alle ore 06:00 di sabato 11 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Fiorenzuola. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.