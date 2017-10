Notizie autostrade, A1 Milano Napoli: chiusa l'area di servizio Arda est tra Fiorenzuola e Piacenza sud

Chiusa l'area di servizio Arda est tra Fiorenzuola e Piacenza sud per lavori di pavimentazione nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia in una nota avverte che sulla A1 Milano - Napoli, dalle ore 20:00 di martedì 17 alle ore 06:00 di mercoledì 18 ottobre, sarà chiusa l'area di servizio 'Arda est', situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, in direzione di Milano, per lavori di pavimentazione. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.