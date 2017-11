Notizie autostrade, A1 Milano Napoli Panoramica: chiuso il tratto allacciamento A1 Direttissima Roncobilaccio verso Bologna

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Chiuso il tratto allacciamento A1 direttissima - Roncobilaccio verso Bologna per lavori di manutenzione nella notte tra il 17 e il 18 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che sulla A1 Milano - Napoli Panoramica, dalle ore 22:00 di venerdì 17 alle ore 06:00 di sabato 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, in direzione di Bologna, per lavori di manutenzione. Negli stessi giorni ed orari, sarà chiusa l'area di servizio 'Roncobilaccio est', situata all'interno del tratto chiuso. Pertanto chi è diretto a Bologna dovrà utilizzare la A1 Direttissima. In alternativa all'ingresso in A1 Panoramica si consiglia di percorrere la A1 Direttissima ed uscire a Badia, con rientro sulla A1 Panoramica a Pian del Voglio. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.