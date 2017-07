Notizie autostrade, A1 Milano Napoli Direttissima: chiuso il tratto tra Barberino e localita' Aglio verso Bologna per lavori di pavimentazione

Chiuso il tratto tra Barberino e località Aglio verso Bologna per lavori di pavimentazione per tre notti consecutive da martedì 1 agosto. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che sulla A1 Milano - Napoli Direttissima, per consentire lavori di risanamento della pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Località "Aglio", in direzione di Bologna, per tre notti consecutive, con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di martedì 1 alle ore 06:00 di venerdì 4 agosto. Negli stessi giorni ed orari, sarà chiusa l'entrata della stazione di Barberino, verso Bologna e sarà inaccessibile l'Area di Servizio Aglio est situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, chi è diretto a Bologna potrà entrare sulla A1 Direttissima alla stazione di Firenzuola - Mugello. Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.