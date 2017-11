Notizie autostrade, A1 Milano Napoli Direttissima: chiuso il tratto tra Barberino e l'allacciamento con l'A1 Panoramica

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Chiuso il tratto tra Barberino e l'allacciamento con l'A1 Panoramica per lavori di manutenzione nella notte tra il 16 e il 17 novembre.

La società Autostrade in un comunicato scrive che sulla A1 Milano - Napoli Direttissima, dalle ore 22:00 di giovedì 16 alle ore 06:00 di venerdì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e l'allacciamento con la A1 Panoramica (località "La Quercia") in direzione di Bologna, per lavori di manutenzione. Nello stesso orario saranno chiuse le seguenti stazioni autostradali: - Barberino: in entrata verso Bologna; - Badia e Firenzuola - Mugello: in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Firenze. Inoltre, dalle ore 21:00 di giovedì 16 alle ore 06:00 di venerdì 17 novembre, sarà chiusa l'area di servizio 'Aglio est', situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, chi è diretto a Bologna, dovrà percorrere la A1 Panoramica. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.