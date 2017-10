Notizie autostrada aggiornamento A7 Serravalle Genova: chiuso il tratto Vignole Ronco Scrivia

Chiuso il tratto Vignole - Ronco Scrivia per lavori di pavimentazione saranno effettuate le seguenti chiusure. Notizie dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica in una nota che sulla A7 Serravalle - Genova, per consentire il ripristino della pavimentazione, saranno effettuate le seguenti chiusure autostradali: - dalle ore 22:00 di questa sera lunedì 16 alle ore 06:00 di martedì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, verso Genova; - dalle ore 22:00 di martedì 17 alle ore 06:00 di mercoledì 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova. Di conseguenza sarà inibito l'accesso alle aree di servizio 'Valle Scrivia ovest' e 'Giovi ovest' situate all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente a Serravalle, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla A7 alla stazione autostradale di Ronco Scrivia, verso Genova. Per le media e lunghe percorrenze, si potrà utilizzare la D26 - Diramazione Predosa - Bettole e quindi la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, per proseguire in direzione di Genova. Continui aggiornamenti sulla situazione della viabilità con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple e su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky). Una curiosità storica. Nel 1999 la Società Autostrade viene privatizzata e al Gruppo IRI, azionista di riferimento dalla nascita della Società, subentra con il 30 % un nucleo stabile di azionisti privati, riuniti nella Società Schemaventotto Spa; il restante 70 % verrà quotato in Borsa.