Notizie autostrada Tangenziale di Bologna: chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna per lavori di manutenzione a partire dalla sera di giovedì 2 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia diffonde in una nota che sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: - dalle ore 22:00 di giovedì 2 alle ore 02:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiuso lo svincolo che, dall'uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, immette sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo n.7 bis "Via Ferrarese" e rientrare dallo stesso, in direzione di Casalecchio; - dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiuso lo svincolo che, dall'uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, immette sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo n.6 "Castelmaggiore" e rientrare dallo stesso in direzione di San Lazzaro. La società Autostrade diffonde notizie in tempo reale sui percorsi alternativi e sulla viabilità autostradale sia con i mezzi classici della TV e della radio (i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su Sky TG24 HD - canali 100 e 500 di Sky - e su Sky TG24, disponibile anche sul canale 50 del digitale terrestre; su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM), sia con la telematica (sito autostrade.it; App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple). Ma l'automobilista è anche sempre informato dai pannelli "a messaggio variabile" e sul network TV Infomoving in area di servizio e dal numero verde Autostrade 840.04.21.21.