Notizie autostrada Ramo Verde: chiusura svincolo uscita ed entrata da e verso La s. p. 568 Persicetana per lavori di pavimentazione

Notizie dalla società Autostrade. Chiusura svincolo uscita ed entrata da e verso La s. p. 568 persicetana per lavori di pavimentazione.

La società Autostrade in una nota comunica che sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, da lunedì 31 luglio, saranno effettuate le seguenti chiusure autostradali: - per due notti consecutive, con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 31 luglio alle ore 06:00 di mercoledì 2 agosto: chiusura dello svincolo di uscita dalla carreggiata sud (San Lazzaro di Savena) verso la S.P. n. 568 Persicetana; - per due notti consecutive, con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 2 alle ore 06:00 di venerdì 4 agosto: chiusura dello svincolo di entrata dalla S.P. n. 568 Persicetana in direzione della Tangenziale di Bologna; - dalle ore 22:00 di venerdì 4 alle ore 06:00 di sabato 5 agosto: chiusura dello svincolo di uscita dalla carreggiata nord (Borgo Panigale) verso la S.P. n. 568 Persicetana. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo n. 2 "Borgo Panigale" della Tangenziale di Bologna. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.