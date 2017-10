Notizie autostrada Diramazione Roma Sud: tratto chiuso per incidente tra l'allacciamento con il GRA e Monteporzio Catone, in direzione della A1

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia comunica che alle ore 20 circa è stato chiuso sulla Diramazione Roma Sud il tratto tra l'allacciamento con il GRA e Monteporzio Catone, in direzione della A1, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto all'altezza del km 13+800. Nell'incidente uno dei due mezzi pesanti ha perso parte del carico costituito da collettame. Sul luogo dell'evento, dove il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda (3 km nell'altra direzione), oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Agli utenti che dal Roma sono diretti sulla A1 in direzione di Napoli si consiglia di utilizzare la SS6 Casilina. In alternativa è anche possibile proseguire sul GRA verso l'uscita di Roma est sulla A24 e successivamente sulla A1 verso Napoli. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.