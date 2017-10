Notizie autostrada Diramazione Predosa Bettole D26: chiusa l'uscita della stazione di Novi Ligure e l'area di servizio Marengo nord

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia avverte che sulla Diramazione Predosa - Bettole D26, per consentire il risanamento della pavimentazione, per due notti consecutive con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 25 alle ore 06:00 di venerdì 27 ottobre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Novi Ligure, per chi proviene dalla A7 Serravalle - Genova. Nello stesso orario sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'Marengo nord', situata tra l'allacciamento con la A7 e Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Serravalle sulla A7 Serravalle - Genova.