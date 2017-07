Notizie autostrada A8 Milano varese Diramazione Gallarate Gattico: tratto chiuso tra l'allacciamento con l'A8 e Gallarate Ovest in direzione della A26

Tratto chiuso tra l'allacciamento con l'A8 e Gallarate Ovest in direzione della A26. Un nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia comunica che poco dopo le 12.00 è stato chiuso, sulla Diramazione Gallarate - Gattico, il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A8 e Gallarate Ovest in direzione della A26 a causa di un incidente tra due autovetture e un mezzo pesante avvenuto all'altezza del km 1. A causa dell'incidente una persona è rimasta ferita ed incastrata nell'abitacolo dell'autovettura. Sul luogo dell'evento, dove il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 2° Tronco di Milano. Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti in viaggio sulla A8 e diretti verso l'A26 di uscire a Busto Arsizio, percorrere la SS336 "della Malpensa" e rientrare in autostrada a Sesto Calende verso l'A26. Continui aggiornamenti sulla situazione della viabilità con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple e su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky). Una curiosità storica. Nel 1999 la Società Autostrade viene privatizzata e al Gruppo IRI, azionista di riferimento dalla nascita della Società, subentra con il 30 % un nucleo stabile di azionisti privati, riuniti nella Società Schemaventotto Spa; il restante 70 % verrà quotato in Borsa.