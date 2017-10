Notizie autostrada A8 Milano Varese: chiusa l'area di servizio Villoresi est

Chiusa l'area di servizio Villoresi est per lavori di pavimentazione per cinque notti consecutive a partire dalla sera di oggi, lunedì 23 ottobre. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia avverte che sulla A8 Milano - Varese, per cinque notti consecutive con orario 20:00 - 05:00, dalle ore 20:00 di questa sera lunedì 23 alle ore 05:00 di sabato 28 ottobre, sarà chiusa l'area di servizio 'Villoresi est', situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese, per lavori di pavimentazione. Continui aggiornamenti e news sulla viabilità si possono ottenere su "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Sempre attivi poi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.